Lombardia: il Consiglio regionale approva la relazione sulla salute mentale nelle carceri (3)

- Tra le criticità evidenziate dalla relazione, si segnalano il sovraffollamento degli istituti fino a al 50 per cento oltre la capienza massima consentita, le carenze di personale specializzato nel supporto psicologico, le liste di attesa di oltre 2 mesi per accedere alla Rems di Castiglione delle Stiviere (l’unica operativa in regione), le difficoltà ad accedere ad attività lavorative durante la detenzione, la mancanza di percorsi di inserimento lavorativo dopo la scarcerazione, la carenza di formazione specifica del personale di sorveglianza, la quasi totale mancanza di operatrici dedicate alla popolazione carceraria femminile. La DGR 6652 prevede la definizione di piani locali di prevenzione in stretto coordinamento tra le ATS, le ASST e le direzioni dei singoli istituti di detenzione. In particolare i Servizi per le Dipendenze delle ASST intervengono nelle carceri per la cura dei detenuti assuntori di sostanze psicotrope mentre i Servizi di Psichiatria sono preposti a gestire centri diurni di ascolto all’interno dei singoli istituti. I detenuti particolarmente a rischio o affetti da patologie acute vengono avviati alla REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere. (Com)