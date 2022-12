G20: riunione task force congiunta finanze-sanità, focus su piano di lavoro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, in modalità virtuale, la prima riunione della task force congiunta Finanze e sanità del G20, copresieduta da Italia e India. Lo riferisce un comunicato della presidenza indiana del G20. Il mandato della task force, comprendente rappresentanti degli Stati membri del Gruppo, dei Paesi invitati e di organizzazioni internazionali, è stato prorogato con la dichiarazione dei leader riuniti nell’ultimo vertice, a novembre a Bali, in Indonesia. La riunione ha avuto per oggetto il piano di lavoro per il 2023. L’obiettivo è il rafforzamento dell’architettura sanitaria globale per la prevenzione e la risposta alle pandemie. (segue) (Inn)