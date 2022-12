Lombardia: Fontana e Caparini, con bilancio aumentati gli investimenti e ridotto il costo della macchina regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun aumento delle tasse, possibilità di rimodulare gli investimenti nel triennio in base alle necessità dovute all'incremento delle materie prime, particolare attenzione alla pianificazione finanziaria, strutturata in modo da creare sinergie virtuose nell'utilizzo delle risorse autonome, statali e comunitarie con l'obiettivo di sostenere e realizzare pienamente le politiche e gli investimenti strategici regionali per il territorio lombardo. E, ancora, previsioni di spesa che garantiscono la copertura finanziaria delle priorità individuate nei documenti di programmazione e in stretta coerenza con la pianificazione degli acquisti. Queste le linee guida che hanno ispirato la Manovra di Bilancio 2023-25 approvata in Consiglio regionale. "Una manovra finanziaria 2023-2025 che - sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - si inserisce in un contesto economico nazionale che mostra segnali di forte incertezza conseguenti alla straordinaria crescita dei costi energetici e delle materie prime a livello mondiale. I maggiori costi correlati all'energia elettrica e al gas determinano un innalzamento consistente dei costi di funzionamento della macchina regionale e impongono una rideterminazione delle priorità correlate alle politiche di spesa regionali al fine di far fronte alle nuove criticità non precedentemente contemplate né prevedibili". (segue) (Com)