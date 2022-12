Lombardia: Fontana e Caparini, con bilancio aumentati gli investimenti e ridotto il costo della macchina regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un elemento che ritengo importante evidenziare - ha detto ancora Caparini - è la diminuzione dei costi della macchina regionale: abbiamo fatto davvero la 'spending review' di cui tanto si sente parlare a livello nazionale, continuiamo ad attuarla e il cittadino lombardo paga ben oltre la metà della media nazionale". "In ogni caso, sebbene il contesto generale risulti particolarmente critico - ha aggiunto Caparini - Regione Lombardia continua ad assicurare un'azione di governo efficiente ed efficace riconosciuta dalle agenzie di rating e ha saputo organizzarsi per compensare il taglio statale per oltre 30 milioni annui: nel triennio 2023/2025, infatti, le Regioni devono assicurare un contributo alla finanza pubblica per 196 milioni (Legge n. 234/2021)". "Per quanto riguarda gli investimenti, anche quelli ricompresi nel 'Piano Lombardia' - precisa potranno essere rimodulati nel triennio in coerenza con le eventuali modifiche dei cronoprogrammi di spesa e saranno valutate le sopraggiunte necessità dovute all'incremento dei costi delle materie prime". Il Bilancio 2023 della Regione prevede spese ed entrate che pareggiano a circa 26 miliardi. Il contributo della Lombardia alla finanza pubblica ammonta a 30,5 milioni, mentre viene stimata in 370 milioni nel biennio 2020-21 la perdita per minori entrate tributarie. Alla sanità il bilancio regionale (investimenti e spesa corrente) destina 20 miliardi 859 milioni. Nuove risorse sono destinate a opere infrastrutturali e trasporti, fondo sanitario regionale (in seguito al riparto nazionale), tutela territorio e ambiente. (segue) (Com)