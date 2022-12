Lombardia: Fontana e Caparini, con bilancio aumentati gli investimenti e ridotto il costo della macchina regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di stabilità completa la manovra di bilancio e ha lo scopo di rifinanziare leggi regionali e dare continuità a programmi pluriennali di intervento. Anche in questo caso, così come per la legge cosiddetta "collegato", gli ambiti di intervento sono diversi. Vengono stanziati 40 milioni all'anno per il quinquennio 2025-29 per il rinnovo del parco autobus. Queste risorse si integreranno con i fondi statali già stanziati (e che permetteranno un rinnovo di 2.200 autobus sugli oltre 5.800 in circolazione), prolungando negli anni gli interventi di ammodernamento garantendo nel tempo una riduzione dell'età media della flotta dagli attuali 10 anni a 7,6 anni. Altri stanziamenti sono destinati alla manutenzione straordinaria del materiale rotabile ferroviario, al materiale rotabile tranviario e metropolitano, oltre agli impianti a fune e alla realizzazione di collegamenti ciclopedonali. Un primo iniziale stanziamento di 30.000 euro viene previsto per dare il via a un'azione a favore della sicurezza degli operatori ferroviari e dei viaggiatori. Vengono estese all'anno 2023 e rese più incisive le misure adottate per l'anno 2022 per il rinnovo del parco veicolare attraverso la sostituzione di veicoli a maggior impatto ambientale con auto di ultima generazione immatricolate dal 1° gennaio 2021. Prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo fino a tre anni. (segue) (Com)