Lombardia: Fontana e Caparini, con bilancio aumentati gli investimenti e ridotto il costo della macchina regionale (5)

- La legge interviene anche sulle spese del comparto sanità, finanziando voci specifiche come l'erogazione di prestazioni extra LEA, interventi per minori, acquisto farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare. Per quanto riguarda i Pronto Soccorso, previste prestazioni aggiuntive dei medici, il ricorso a cooperative, la creazione di una centrale operativa (Centrale Medica Integrata) con il compito di contrastare il sovraffollamento delle strutture e, anche, la proroga dei contratti di reclutamento straordinario attivati per vaccinazioni e liste d'attesa. Per il 2023 la legge di stabilità stanzia 12 milioni 300 mila euro da destinare alle Aler come compensazione per l'insufficiente remunerazione dai canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari con le minori capacità reddituali. Viene stabilito il finanziamento di nuove borse di studio per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria in ragione dell'elevato turn over di medici che operano in questo specifico ambito. (Com)