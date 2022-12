Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tutto. Bashagha si è espresso recentemente contro l’estradizione negli Stati Uniti dell’ex agente dell’intelligence libica Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. Il premier libico designato dal Parlamento parla di atto "illegale e inaccettabile", ma sulla testa di Masud pendeva un manato di cattura dell'Interpol. In un post su Facebook, il premier dell'est ha affermato che la consegna di un cittadino libico a una parte straniera "è un processo pericoloso che ha avuto luogo al di fuori del sistema giudiziario e non può essere paragonato al processo che ha avuto luogo durante l'era del colonnello Muammar Gheddafi", ritenendo quanto accaduto "un rapimento inaccettabile che viola la dignità dei libici e la sovranità del Paese". Dichiarazioni che forse strappano qualche “mi piace” su Facebook, ma che allontanano ulteriormente Bashagha dall’orbita di Washington, che già non vedevano di buon occhio gli ammiccamenti dei politici dell'est alla Russia. (segue) (Lit)