Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (3)

- Da mesi ormai la Libia è divisa tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente da Egitto e Russia ma oggi apparentemente abbandonato a sé stesso. Ieri, il premier designato si è scagliato contro l’Eni, l’unica azienda internazionale a non aver mai abbandonato il Paese (nemmeno durante la guerra), che in più garantisce di fatto l’unica fonte di reddito del Paese, peraltro mentre i prezzi del petrolio sui mercati internazionali sono altissimi, e che sta per investire diverse decine di miliardi di dollari nel Paese nordafricano. In un post su Twitter, Bashagha ha voluto inviare un “messaggio alla leadership di Eni: siamo venuti a conoscenza del fatto che avete iniziato discussioni con l’attuale dirigenza illegittima della Noc e con il passato Governo di unità nazionale, il cui mandato è scaduto lo scorso dicembre”. Le discussioni, tenutesi nell’ambito Consiglio supremo libico per gli affari energetici convocato a Tripoli dal premier riconosciuto Dabaiba, “avevano come scopo la modifica delle quote delle partecipazioni nelle aree offshore libiche, a grave danno degli interessi sovrani della Libia e del suo popolo”, aggiunge Bashagha, chiedendo “di cessare immediatamente di portare avanti queste misure che danneggeranno le comuni e storiche relazioni tra Libia e Italia”. (segue) (Lit)