Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (4)

- C'è dell'altro. Il capo dell’esecutivo basato nell’est del Paese ha avvertito che “coloro che rinunciano ai diritti dei libici e sfruttano la nostra grande nazione in un momento di difficoltà avranno la responsabilità legale e morale”. Tramite una dichiarazione ripresa dalla stampa libica, Bashagha ha aggiunto che “lo sfruttamento del cosiddetto Consiglio libico supremo per gli affari energetici per stringere accordi sospetti senza uno studio di fattibilità e la conoscenza dei loro benefici per lo Stato libico avrà conseguenze disastrose per tutti”. Il politico libico ha anche messo in guardia "i partner stranieri dal trattare opportunisticamente le fonti di reddito dei libici sfruttando la divisione politica". (segue) (Lit)