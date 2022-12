Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ben vedere, la dichiarazione di Bashagha (totalmente ignorata da Eni) sembra basarsi su una missiva indirizzata dal ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale (Gun), Mohamed Aoun, al primo ministro Abdulhamid Dabaiba. Nella lettera, il ministro libico - da tempo escluso dai gangli decisionali del comparto energetico in Libia, al punto che agli ultimi importanti accordi firmati con la Turchia il ministro Aoun non era nemmeno presente a Tripoli - accusa la National Oil Corporation libica di aver “violato le decisioni e le leggi che disciplinano la questione” per aver “avviato trattative in merito senza l'autorizzazione con decisione del Consiglio dei ministri”. Secondo Aoun, “non c’è necessità per rinegoziare i termini” delle intese con Eni, accusando l’azienda italiana di voler “approfittare delle fragili condizioni che la Libia sta attraversando”, aprendo un “precedente negativo che aprirà la porta ad altre compagnie petrolifere per richiedere la stessa procedura, il che farà perdere stabilità e continuità al modello contrattuale libico”. (segue) (Lit)