Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (6)

- Secondo il sito web d’informazione libico basato a Tripoli “Sada”, la compagnia italiana Eni avrebbe chiesto alle autorità libiche di modificare alcune importanti disposizioni relative al blocco di gas offshore NC41 (140 chilometri a nord-ovest di Tripoli) e al giacimento onshore a gas di Wafa. Vale la pena ricordare che il ministero del Petrolio è stato fortemente depotenziato con l’istituzione del Consiglio libico supremo per gli affari energetici che fa capo al primo ministro Dabaiba in persona. E’ quindi ragionevole ritenere che sia stato lo stesso Aoun a far trapelare alla stampa la lettera nel tentativo di incidere nelle trattative in corso. Si tratta, a ben vedere, di un grave segnale di debolezza che difficilmente avrà un impatto nei negoziati, dove è normale che ci sia differenza tra le parti. (segue) (Lit)