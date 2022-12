Libia: premier designato Bashagha sempre più in difficoltà si scaglia contro gli Usa e l'Eni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il Consiglio libico supremo per gli affari energetici ha effettivamente discusso della cooperazione nel settore degli idrocarburi con l'azienda italiana Eni, in particolare per quanto riguarda le aree esplorative A, B ed E. L'incontro, spiegava un comunicato stampa diffuso dal governo, aveva esaminato anche il dossier delle energie da fonti rinnovabili, nonché le proposte e le raccomandazioni speciali da deferire al Consiglio dei ministri per prendere decisioni al riguardo. Spazio era stato dato anche alla strategia per lo sviluppo della produzione della National Oil Corporation, che per quanto riguarda il petrolio è stabile a 1,2 milioni di barili di petrolio con la prospettiva di raggiungere i livelli antecedenti al 2011 di 1,6 milioni di barili di petrolio nei prossimi mesi. (Lit)