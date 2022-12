Polonia: Commissione Ue approva piano a sostegno imprese energetiche colpite da effetti guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano polacco da 1,1 miliardi di euro a sostegno delle imprese energivore particolarmente colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e sarà amministrata dal ministero dello Sviluppo e della Tecnologia, con aiuti erogati sotto forma di sovvenzioni dirette. Il piano sarà aperto alle piccole e medie imprese e alle grandi aziende che si qualificano come imprese ad alta intensità di energia e che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti. Gli istituti di credito e finanziari saranno invece esclusi dalla misura. I beneficiari che subiscono perdite operative potranno ricevere ulteriori aiuti. Nell'ambito della misura, l'aiuto complessivo per beneficiario non supererà il 50 per cento dei costi ammissibili, fino a un massimo di quattro milioni di euro. Le imprese ad alta intensità energetica operanti in settori particolarmente colpiti e che subiscono perdite operative, potranno ricevere ulteriori aiuti, fino all'80 per cento dei costi ammissibili, per un massimale di 50 milioni di euro. Inoltre, gli aiuti saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. (Beb)