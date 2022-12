Legge Bilancio: verso 25 emendamenti relatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore rinvio, alle 17:30, dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera sugli emendamenti alla legge di Bilancio. "Come relatore, come Forza Italia, mi impegno a votare tutti gli emendamenti, dei relatori, del governo, dei singoli gruppi politici", ha detto ai cronisti uno dei relatori del provvedimento, il deputato di FI, Roberto Pella, che ha indicato orientativamente in 25 le proposte di modifica che saranno presentate appunto dai relatori. (Rin)