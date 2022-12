Lombardia: Sertori, 14,2 milioni per finanziare le valli alpine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato il decreto regionale che approva la graduatoria relativa alla manifestazione d'interessi per la presentazione di strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine. La misura, nata su proposta dell'assessore a enti locali, montagna e risorse energetiche, Massimo Sertori, è finalizzata alla costruzione di strategie per favorire la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile della montagna. Il provvedimento punta, inoltre, ad agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani con politiche volte a contrastare isolamento e spopolamento. Gli interventi devono essere orientati al miglioramento, al potenziamento, alla valorizzazione e alla messa a sistema della dotazione di beni e di servizi pubblici a favore delle comunità locali, attraverso azioni sinergiche che abbiano come linee guida i principi di sostenibilità e resilienza. A disposizione una dotazione economica complessiva di oltre 14 milioni di euro. Cinque le "Strategie" finanziate integralmente: "Valle Brembana Green", capofila la Comunità montana Valle Brembana, per 2.470.638,75 euro; "Triangolo Lariano Greenways", capofila la Comunità montana Triangolo Lariano, per 2.783.805,41 euro; "Valle Imagna: rigenerare per rigenerarsi", tra tradizione e natura, capofila la Comunità montana Valle Imagna, per 2.563.422,78 euro; "Valle Seriana attrattiva e sostenibile", capofila la Comunità montana Valle Seriana, per 2.979.756,22 euro, "Valli attive - Natura, Cultura, Escursionismo in rete fra lago d'Iseo, Monte Guglielmo e Valle Trompia", capofila la Comunità montana Sebino Bresciano, 2.452.029,72 euro; (segue) (Com)