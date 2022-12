Lombardia: Sertori, 14,2 milioni per finanziare le valli alpine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziata solo parzialmente, per esaurimento delle risorse disponibili, la 'Strategia Valli del Verbano 20 - 30, capofila la Comunità montana Valli del Verbano, che, a fronte di un contributo ammissibile di 2.348.264,99 euro, potrà usufruire di un finanziamento di 1.018.347,12 euro. "Un ottimo risultato" - commenta l'assessore Sertori -. "Parte delle risorse di questa misura sono andate, in particolare, a sostenere progetti per l'efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzati anche alla realizzazione di Comunità energetiche. Grazie al finanziamento regionale è, inoltre, prevista la realizzazione di interventi legati alla digitalizzazione e al potenziamento della comunicazione digitale, alla creazione di infrastrutture di servizi culturali, alla mobilità a basso impatto ambientale (reti ciclabili e sentieristiche di scala territoriale), alla realizzazione di spazi attrezzati, allo sviluppo e al sostegno delle filiere per i prodotti agroalimentari e dei mercati locali, nonché di interventi per la valorizzazione dei rifugi lombardi di pubblica proprietà". "Un concreto segnale di aiuto e sostegno allo sviluppo degli ambiti prealpini - ha concluso Sertori - utile a invertire il trend dello spopolamento; vogliamo che si resti a vivere in montagna e che la montagna possa diventare sempre più attrattiva per le nuove generazioni". (Com)