Ucraina: Craxi (FI), ok da Commissione a decreto su aiuti militari

18 ottobre 2021

- "Via libera a larga maggioranza da parte della commissione Affari esteri e difesa del Senato al decreto che reca disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. La Commissione mi ha conferito mandato per riferire in Aula". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Il popolo ucraino - afferma Craxi - va sostenuto nella sua lotta per la libertà, va messo nelle condizioni di potersi continuare a difendere dal dominio e dalla sopraffazione esterna. Solo così verranno irrobustiti gli argini di un percorso che, lo speriamo tutti, conduca al cessate il fuoco e poi ad una pace giusta". (Rin)