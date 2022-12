Regno Unito: Sunak non esclude possibile aumento delle accise sui carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak si è rifiutato di escludere l'aumento dell’accisa sui carburanti nella prossima primavera. Lo ha riferito il quotidiano “The Telegraph”. La parlamentare laborista Harriett Baldwin ha chiesto a Sunak di confermare che il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, non aumenterà l’accisa del 12 per cento in primavera. Il primo ministro ha risposto: "Essendo stato cancelliere dello Scacchiere, ho sempre preferito che il primo ministro non rilasci commenti sulla politica fiscale, e così farò io". Sunak ha promesso di non fare "assolutamente nessun commento sulla futura politica fiscale". (Rel)