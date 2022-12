Usa: “Cnbc”, Elon Musk alla ricerca di un nuovo capo per Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proprietario di Twitter, Elon Musk, è alla ricerca attiva di un nuovo amministratore delegato della società, dopo che gli utenti della piattaforma si sono espressi a favore delle sue dimissioni in un sondaggio da lui stesso promosso. Lo indicano fonti citate dall’emittente statunitense “Cnbc”. Secondo queste ultime, la ricerca di un nuovo capo di Twitter sarebbe iniziata già prima dell’apertura del sondaggio. Musk, che ha acquistato la compagnia solo lo scorso per 44 miliardi di dollari, ha già dichiarato in passato che il suo ruolo alla guida della piattaforma social sarebbe stato temporanea. Domenica scorsa, tuttavia, ha scritto su Twitter che al momento “non c’è un successore”. “La questione non è trovare un amministratore delegato, ma trovare una figura in grado di tenere Twitter in vita”, ha aggiunto. Già prima dei risultati del sondaggio, il miliardario di origine sudafricana ha fatto sapere che avrebbe rispettato il pronunciamento degli utenti, il 57,5 per cento dei quali si è detto a favore delle sue dimissioni.(Was)