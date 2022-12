Piemonte: assessore Sport, perdita Automotoretrò è brutto segnale per appuntamenti fieristici della Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fatto che Automotoretrò vada via da Torino è un brutto segnale per gli appuntamenti fieristici della città. Lo ha affermato in una nota stampa l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. "Ci auguriamo che gli organizzatori non si precludano la possibilità di tornare nuovamente nella nostra città per la prossima edizione. Le istituzioni, da parte loro, devono fare in modo che le condizioni per cui questo avvenga siano garantite", ha concluso. (Rpi)