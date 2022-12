Grecia: comune di Atene prevede entrate per un miliardo di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Atene prevede entrate per oltre un miliardo di euro nel 2023. Lo riferisce la stampa locale, rilanciando i dati del bilancio relativo all’anno prossimo approvato dalla giunta comunale. Le entrate previste segnano un aumento rispetto a quelle del 2022, che erano state pari a 917,6 milioni di euro. L’aumento degli investimenti è invece del 153 per cento rispetto al 2019. I finanziamenti provenienti da risorse europee e nazionali ammontano infine a 510 milioni di euro per l’anno che sta per iniziare. Di questa cifra, circa 106 milioni di euro saranno spesi per effettuare opere tecniche, tra cui i lavori di manutenzione stradale e quelli di drenaggio dell’acqua piovana. Riguardo al capitolo delle uscite, il sindaco Kostas Bakoyannis ha dichiarato che la città conta di ridurre del 5 per cento le spese di pulizia e illuminazione.(Gra)