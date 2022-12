Iran: Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver ruolo nell’attacco terroristico di Shiraz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco è avvenuto in occasione del 40esimo giorno della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato il velo in modo scorretto innescando la più grande ondata di proteste nella storia della Repubblica islamica. Diversi siti collegati all’opposizione iraniana, tra cui "Iran International" e "Iran Wire", hanno diffuso il sospetto che l’attacco fosse stato pianificato dalle stesse forze di sicurezza iraniane per poter reprimere i manifestanti che, proprio quel giorno, avevano organizzato manifestazioni in tutto il Paese per ricordare Mahsa Amini, facendo ricadere su di loro la responsabilità per la situazione di insicurezza diffusa nel Paese. (Res)