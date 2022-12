Imprese: Elettronica, lanciati nuovi prodotti nel mercato core e consolidata presenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno in corso è stato quello di lancio di nuovi prodotti nel mercato core da parte di Elettronica, in particolare nel segmento Land e nuove capacità per l’antidrone, presentato nella versione mobile “Snow Leopard” e nella versione navale. In generale l’azienda sta e continuerà a lavorare alla luce di un cambio di paradigma multidominio e multipiattaforma, perfezionato anche grazie alla partecipazione ai grandi programmi della Difesa Europea. E' quanto si legge in un comunicato stampa di Elettronica, che oggi ha tenuto la conferenza stampa di fine anno. Nel corso delle ultime settimane è stato ufficialmente dato l’avvio al programma tri-nazionale Gcap-Global Combat Air Programme. Un obiettivo importante per l’azienda e destinato a rivoluzionare le capacità tecnologiche delle industrie, l’approccio all’Ew e il modo in cui finora si è operato negli scenari operativi militari, dove saranno valorizzate le capacità di interoperabilità, la connettività di rete, la superiorità delle informazioni allo scopo di alimentare una profonda integrazione nell’ambito della piattaforma principale e tra varie piattaforme pilotate. Di questi aspetti nello specifico si occuperà il dominio Isanke & Ics (Integrated Sensing And Non Kinetic Effects & Integrated Communication System) di cui Elettronica sarà campione nazionale nell’Ew, nell’ambito di una collaborazione internazionale che coinvolge Leonardo e Mitsubishi Electronic Company, con l’ambizione di generare e preservare una solida sovranità tecnologica. Significativa per l’anno in corso l’acquisizione di nuovi ordini, che si attende essere di oltre euro 360M. crescita sostanziale anche rispetto al 2021 che ha visto Elt chiudere l’anno con 293M euro di acquisizioni, con una performance più alta +20 per cento. (segue) (Com)