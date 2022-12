Imprese: Elettronica, lanciati nuovi prodotti nel mercato core e consolidata presenza internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il mercato Internazionale una particolare menzione va fatta per i contratti avionico in Far East e South East e per il navale in Indonesia.L’azienda continua inoltre a partecipare alla selezione per il programma Csc delle fregate canadesi, in partnership con un importante player industriale americano. In ambito Europa e Consorzi sono da segnalare il contratto Efa Spagna (Halcon), i contratti di supporto logistico delle flotte Efa delle 4 nazioni, il contratto di produzione NH90 Mrfh Germania, la suite Ew per Nees Italia, i sommergibili Sauro della Mmi, le Fremm 11 e 12 per Mmi. Si registra un aumento importante anche del supporto logistico che si attesta intorno ai 70 M euro, grazie ad un incremento importante della base installata/totale dei sistemi venduti. Nelle prospettive per il prossimo triennio si prevede un budget di circa 1B euro, ripartito in maniera bilanciata tra il mercato Europa e Consorzi e quello Internazionale. Significativa nell’anno la sottoscrizione un Memorandum of Understanding (MoU) con Hellenic Aerospace Industry, azienda leader nel settore Difesa in Grecia che ricade nel perimetro della gara in corso per la fornitura di 4 unità navali classe “corvette” alla Marina Greca, il cui prime è Fincantieri. Nell’ottica di ampliamento della propria presenza europea l’azienda ha inoltre deciso l’apertura di una sede di rappresentanza in Germania, oltre allo storico presidio rappresentato della partecipata Elt GmBh. Nel processo di consolidamento del proprio presidio europeo l’azienda ha inoltre partecipato con successo a 6 call europee. La partecipazione di Elettronica a questi progetti permette di continuare il percorso di sviluppo tecnologico e di prodotto e di allargare il confronto inserendo nuovi partner europei (grandi e piccoli) e di conseguenza a creare dei cluster di competenza tecnologica nazionali ed europei da cui l’Eu trarrà le risorse i prodotti per le sue future capabilities. (segue) (Com)