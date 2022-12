Imprese: Elettronica, lanciati nuovi prodotti nel mercato core e consolidata presenza internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguendo le strategie definite, l’azienda ha ulteriormente consolidato la propria presenza internazionale, non solo per le attività di mercato ma anche rinforzando il proprio presidio all’estero. Nel 2023 saranno aperti nuovi uffici commerciali in Egitto e Pakistan e creata una local company per supporto logistico in Ksa. Nel 2023 avremo una Elt Usa che nasce dalla costola della Solnyx di cui Elt acquisisce le quote, per scouting tecnologico e collaborazioni con i player industriali americani. L'accresciuta proposta di valore aziendale vede l’ingresso nel mercato della biodifesa. Nell’ambito spazio, lo scorso anno Elettronica ha lanciato un nuovo prodotto, lo Zenithal Jammer e l’interesse verso lo spazio sarà sempre più importante, come dimostra la collaborazione con Elthub e la partnership con altri player del settore in ambito Edf e Pnrm. L’acquisizione del 70 per cento di EltHub, fatta nel corso dell’anno, potenzia ulteriormente le potenzialità nell’ambito spazio e nei mercati adiacenti (green e smart tech), oltre ad apportare asset in ricerca e sviluppo e fast prototyping. In ambito biodifesa, invece, in giugno è stato presentato E4Shield un sistema di inattivazione del virus attraverso le onde elettromagnetiche, la cui tecnologia è stata brevettata e sviluppata da Elettronica. Elettronica commercializzerà E4Shield in partnership LendLease. (segue) (Com)