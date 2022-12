Imprese: Elettronica, lanciati nuovi prodotti nel mercato core e consolidata presenza internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro significativo risultato riguarda il processo di trasformazione in corso, profondamente influenzato dalla Digital Transformation, iniziato già da qualche anno ma che sta trasformando la nostra pelle ingegneristica, i processi e i prodotti. Novità come l’intelligenza artificiale e il digital twin aiuteranno la nostra partecipazione ai grandi concorsi europei. Questa trasformazione riguarda anche le competenze. La crescita dell’azienda si evince anche dall’ingresso di circa 150 nuove risorse ogni anno, anche in ambiti di competenza nuovi rispetto al passato. Negli ultimi 6 anni ha conseguito la certificazione Great Place to Work ed è entrata negli anni scorsi tra le Best Workplaces, la classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e anche in Europa, unica società della Difesa italiana mai menzionata in questa classifica. E’ inoltre da due anni nella classifica dei Most Attractive Employers italiani del 2022, stilata da Universum Global, società leader nell’employer branding. Per il terzo anno consecutivo Elettronica viene inserita tra le aziende che si sono più distinte come “Welfare Champion”. Quest’anno Elettronica ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Best managed companies” 2022 di Deloitte e il Premio Minerva Roma “Donna manager & azienda d'eccellenza 2022” per gli strumenti a supporto del work-life balance. (Com)