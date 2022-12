Ucraina: Fubini, qualcosa di nuovo c’è, comunque finisca Mosca ha perso la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina "è congelata nella nostra percezione, ma i governi hanno capito che qualcosa di nuovo c’è. Gli Usa non percepiscono più Mosca come una minaccia per la stabilità mondiale e hanno spostato il focus sulla competizione tecnologica con la Cina". Federico Fubini, scrittore, vicedirettore ad personam del "Corriere della Sera", prima inviato di economia ed esteri con un decennio trascorso a Bruxelles, analizza su "Beemagazine", giornale online del gruppo The Skill (beemagazine.it), le prospettive del conflitto nel 2023. "Non c’è lo spazio politico per un Trattato di cessione territoriale, lo stallo può spingere a un cessate il fuoco, ma servirà una forza di interposizione - aggiunge Fubini -. Putin è molto indebolito, ma al momento non vedo le condizioni per la sua fine, è un falsopiano più che un precipizio. La guerra è congelata nel nostro racconto e nella nostra percezione ma non sul terreno anche se si è capito che qualcosa di nuovo c’è". Cosa è cambiato? "Per gli Usa sono la Russia non è più una minaccia per l’ordine mondiale, Washington ha spostato l’attenzione su altri dossier: il Pacifico e la competizione soprattutto tecnologica con la Cina - risponde Fubini -. C’è stato un evento geopolitico di grande rilevanza e non è accaduto né in Russia né in Ucraina bensì negli Usa. Con il varo a ottobre della norma all’interno di un pacchetto - la Foreign direct product rule - che nell’ambito del divieto di esportare asset strategici a Paesi ostili estende e inasprisce alla Cina il bando per i semiconduttori. È un cambio di scenario nuovo e importante, che avrà conseguenze in Europa". (Rin)