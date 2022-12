Fvg: presidente Consiglio regionale, chiudiamo 2022 con 24 leggi approvate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 24 leggi approvate nel corso dell’anno, con l’unico rimpianto di non aver completato la riforma elettorale sulla doppia preferenza di genere. È il bilancio positivo del 2022 fatto oggi dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. "Credo sia un record", ha detto riferendosi alle 24 leggi approvate. Tre i provvedimenti più significativi secondo il presidente dell’Aula, "la legge sulla famiglia fornisce strumenti importanti per contrastare la denatalità, un problema culturale che chiama in causa la coscienza di un popolo. Un'altra norma di cui vado fiero è quella, recente, sulla disabilità, partita dal basso grazie al dialogo con le associazioni di volontariato. La terza legge è quella sull'autonomia del Consiglio regionale, approvata all'unanimità, aspetto che mi riempie di soddisfazione perché ritengo importante trovare la convergenza su alcuni temi". Unica nota negativa, "un neo" della legislatura come l’ha definito Zanin, "quello di non essere riusciti a completare la riforma elettorale sulla doppia preferenza di genere, che credo diventerà un imperativo categorico nella prossima legislatura, per chiunque vinca. Quanto al divieto di terzo mandato - ha aggiunto - credo che facesse parte dell'accordo che stava maturando, anche se io personalmente sono contrario al limite dei mandati, convinto che a decidere debbano essere sempre i cittadini e che a tutti i livelli servano competenza ed esperienza". (Frt)