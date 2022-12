Senegal: arrestato e riportato in carcere il giornalista Pape Alé Niang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista ed editore senegalese Pape Alé Niang, arrestato ieri una settimana dopo aver ottenuto la libertà provvisoria, è tornato in carcere. Lo riferisce la stampa di Dakar, secondo cui il proprietario della testata ​​"Dakar Matin", noto per le sue critiche al potere, è stato nuovamente sottoposto a mandato di rinvio dopo una breve udienza che si è svolta oggi. Niang è accusato di non aver rispettato i termini del suo sindacato giudiziale. Secondo quanto riferito da un funzionario del Coordinamento delle associazioni di stampa (Pac) all'emittente "Rfi", il suo nuovo arresto sarebbe legato alle dichiarazioni rivolte al direttore generale della polizia nazionale e alla sua famiglia. La scorsa settimana le autorità giudiziarie avevano disposto il rilascio provvisorio del giornalista contestualmente al divieto di lasciare il territorio senegalese. Niang è stato arrestato per la prima volta lo scorso 6 novembre e ha più volte denunciato una detenzione "arbitraria" nei suoi confronti, avviando uno sciopero della fame. Il giornalista è accusato in particolare di aver diffuso documenti militari suscettibili di nuocere alla difesa nazionale, documenti in particolare legati alla citazione in giudizio dell'oppositore Ousmane Sonko all'inizio di novembre. È anche processato per diffusione di notizie false. (Res)