Energia: Sefcovic, iniziati i lavori per piattaforma su acquisto congiunto di gas

- Questa mattina si è tenuta la prima tavola rotonda industriale per portare avanti il lavoro per la creazione della piattaforma per l'acquisto congiunto di gas. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in una conferenza stampa a Bruxelles. La riunione della mattina, ha dichiarato Sefcovic, ha visto coinvolte 32 aziende intorno a "un tavolo virtuale", riunione in cui era presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Come ha detto la presidente von der Leyen, la nostra preparazione per il prossimo inverno inizia oggi. Quest'anno abbiamo fatto molto per ridurre l'uso del gas russo. Ma sappiamo che il prossimo anno porterà nuove sfide", ha detto. "La nostra priorità immediata è quella di intraprendere tutti i passi necessari per l'aggregazione della domanda e le gare d'appalto congiunte ben prima dell'inizio della stagione di riempimento degli stoccaggi di gas del prossimo anno", ha aggiunto Sefcovic. "C'è la volontà politica e sono lieto di vedere l'approccio costruttivo della nostra industria del gas, nello svolgimento del proprio ruolo", ha proseguito il vicepresidente Ue. "Non c'è tempo da perdere, ogni ritardo ha un prezzo", ha concluso Sefcovic. (Beb)