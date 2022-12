Cultura: Bandecchi (Ap) su 18App, governo ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La modifica del bonus Cultura non è una buona idea. Stiamo parlando di uno strumento prezioso, nato da una giusta intuizione. Dare la possibilità ai giovani di svolgere attività in grado di nutrire la mente e offrire prospettive è, infatti, il miglior investimento possibile. La cultura è la base del domani, un qualcosa da proteggere e non da colpire. E il nostro Paese ha bisogno iniziative che investano sulle nuove generazioni. Siamo convinti, inoltre, che le intenzioni di modifica non vadano nella giusta direzione: 18App deve rimanere una misura universale e accessibile, non vincolata al reddito". Lo ha affermato in un video, postato nelle pagine social nazionali di Alternativa popolare, il coordinatore Stefano Bandecchi. (Rin)