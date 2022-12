Ue: agenzia Frontex nomina nuovo direttore esecutivo Hans Leijtens

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha nominato un nuovo direttore esecutivo, Hans Leijtens, in una seduta a porte chiuse oggi. Lo ha reso noto Frontex in un comunicato. Leijtens è attualmente comandante della Koninklijke Marechaussee, la polizia militare reale dei Paesi Bassi, e governatore de L’Aja. In passato, tra le altre cose, è stato direttore generale dell’Ufficio olandese per la fiscalità e le dogane. (Beb)