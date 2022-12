© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Inghilterra ha svelato oggi le nuove banconote con raffigurato re Carlo III, che cominceranno a circolare per il Regno Unito solo dalla metà del 2024. Il ritratto del sovrano apparirà sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline. Il resto del design della banconota resterà come in precedenza, ha rilevato la BoE. Non verranno ritirate dalla circolazione le banconote raffiguranti la regina Elisabetta II.(Rel)