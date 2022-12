Fvg: presidente Consiglio regionale, dare maggior peso a Comitato Regioni in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attribuire maggiore rilevanza alle comunità locali in seno all’Unione europea. È l’auspicio manifestato oggi dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Il Comitato delle Regioni - ha ricordato - rappresenta un milione di eletti, e dovrebbe avere più peso nelle decisioni europee. L'azione dell'Ue spesso è limitata dalla rappresentanza degli Stati, in quanto anche i Paesi più piccoli hanno diritto di veto, così come dall'assenza di organi eletti democraticamente. Il rischio è che a prevalere siano interessi lobbistici, come si evince anche dalla recente inchiesta giudiziaria in seno al Parlamento europeo. Bisogna dunque attribuire un ruolo più incisivo al Comitato, anche perché tra regioni contermini il dialogo è spesso più fluido che tra gli Stati, come dimostrano i nostri ottimi rapporti con Carinzia e Slovenia". (Frt)