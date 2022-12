India: arrestati nove cittadini dello Sri Lanka per presunti traffici finalizzati a rilanciare Tigri tamil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia investigativa nazionale (Nia) dell’India ha reso noto di aver arrestato nove cittadini dello Sri Lanka in un campo per rifugiati tamil a Tiruchirappalli, nello Stato indiano del Tamil Nadu, per il presunto coinvolgimento in traffici di droga e armi finalizzati a rilanciare le attività delle Tigri per la liberazione della patria tamil (Ltte). Gli arrestati sono stati identificati come C. Gunashekharan alias Guna, Pushparajah alias Pookutti Kanna, Mohammad Asmin, Alahapperumaga Sunil Ghamini Fonseaa, Stanly Kennady Fernando, Ladiya Chandrasena, Dhanukka Roshan, Vella Suranka e Thilipan. Secondo la Nia i primi due collaboravano con un cittadino pachistano, Haji Salim, ritenuto un “fornitore”.(Inn)