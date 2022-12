Venezia: a Fondazione Querini Stampalia contributo annuale di 320 mila euro per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale, riunitasi nella seduta odierna, ha dato il via libera allo stanziamento di 320 mila euro, stanziamento annuale previsto secondo l'accordo stretto fra il comune e la Fondazione Querini Stampalia Onlus per il periodo 2022-2024 per l'erogazione dei servizi bibliotecari nel centro storico della città e per la condivisione del patrimonio documentario, delle collezioni e dei servizi. "La Fondazione Querini Stampalia rappresenta un vero e proprio gioiello culturale per l'intera città di Venezia e come amministrazione, dal 2015 ad oggi, non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio e il nostro sostegno economico perché questa realtà continui a prosperare secondo quanto, il suo fondatore, Giovanni Querini Stampalia, aveva sempre sostenuto e voluto: dare alla città una biblioteca quanto più inclusiva possibile e aperta quando le altre chiudevano", ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. (Rev)