Fvg: presidente Consiglio regionale, disponibile a un bis se me lo chiederanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi mesi dalla fine della legislatura, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, si dice disponibile a ricoprire nuovamente la carica più alta nell’assemblea regionale. "Mi ero avvicinato a questo ruolo con qualche perplessità, temevo di rimanere rinchiuso nella capsula del presidente - ha detto oggi Zanin, nel corso della conferenza stampa di fine anno - e invece è stata una delle esperienze più straordinarie della mia vita politica, assieme agli anni da sindaco. Potrei continuare a svolgere questo incarico, se me lo chiederanno. E comunque credo di aver lasciato un buon viatico a chi verrà dopo, nel segno dell'apertura alla comunità". Zanin si è detto anche soddisfatto di aver contribuito a rendere il Consiglio regionale “sempre più una casa di cristallo, abitata non solo dai consiglieri ma anche dai cittadini, che possono frequentare l'Aula per mostre e incontri culturali, e possono attingere ai materiali della biblioteca del Consiglio che è seguita da 4.200 utenti". (Frt)