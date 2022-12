Milano: pronto a partire il primo servizio che chiama e aiuta chi ha perso il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi, a Palazzo Reale, il primo bilancio delle azioni realizzate nel 2022 e sono state annunciate quelle prossime a partire nell'ambito del Patto per il Lavoro, sottoscritto il 29 aprile scorso tra il Comune di Milano, le istituzioni, i sindacati e le principali associazioni di categoria. Sta per partire, insieme ad AFOL Met, Città Metropolitana e Assolavoro, il servizio 'Sperimentazione politiche attive del Lavoro'. Si tratta di un servizio che avrà come focus le persone che hanno perso la propria occupazione e faticano a rientrare nel mondo del lavoro: verranno intercettate telefonicamente, invitate a un colloquio conoscitivo e indirizzate ai percorsi di ri-orientamento e formazione più funzionali alle proprie attitudini e aspettative. Secondo i dati in possesso di AFOL, la platea potenziale di un primo avvio sperimentale del servizio comprenderebbe oltre 5mila donne tra i 30 e i 44 anni sul territorio milanese. Spazi fisici e digitali in grado di intercettare il bisogno e favorire l'incontro tra domanda e offerta. (segue) (Com)