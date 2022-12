Milano: pronto a partire il primo servizio che chiama e aiuta chi ha perso il lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo obiettivo – uno dei primi annunciati in occasione della firma del Patto – sono stati aperti due sportelli lavoro in luoghi vicini a cittadini e cittadine, per incontrare le persone in spazi a loro familiari nell'ottica di una 'Milano a 15 minuti'. Si tratta degli sportelli nei Centri Milano Donna del Municipio 4 e del Municipio 8, con sperimentazioni temporanee avviate nei Mercati Comunali Coperti, come durante la scorsa estate a Nolo. La prossima apertura è prevista in via Paravia 26, nel Municipio 7, dove in primavera troverà spazio il primo Centro per l'Impiego distaccato nella città di Milano. In prospettiva si punta ad avere uno Sportello lavoro (o Centro per l'Impiego) distaccato in ogni Municipio, localizzando le aperture all'interno dei Centri Milano Donna, nei Mercati Comunali Coperti o nelle sedi decentrate dell'Amministrazione comunale. La Giunta approverà entro la fine dell'anno la prima delibera che introduce, in fase di gara, il riconoscimento del merito delle aziende che promuovono meccanismi virtuosi in materia di parità di genere e le valorizza attraverso un meccanismo specifico di premialità. Con questa prima delibera l'Amministrazione comunale, da sempre in prima fila nel sostegno alle politiche di genere, compirà un ulteriore passo avanti su un tema importante come il lavoro delle donne. E nella stessa direzione si inserisce l'iniziativa di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che ha avviato lo Sportello per la certificazione della parità di genere Punto Parità – con la collaborazione di SGS CTR, società leader per i servizi di certificazione – per fornire alle imprese (online e in presenza) assistenza e consulenza sul percorso per l'ottenimento della certificazione. (segue) (Com)