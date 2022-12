Milano: pronto a partire il primo servizio che chiama e aiuta chi ha perso il lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre cinquecento aspiranti tra i 16 e i 30 anni hanno scritto per partecipare al progetto 'Mentorship Milano', che proprio oggi ha chiuso la seconda fase, quella di raccolta delle candidature delle ragazze, ed entra ora nel vivo con la selezione dei profili e il successivo abbinamento con la giusta mentor. Il progetto, primo nel suo genere per il Comune di Milano, si propone di aiutare le giovani ad intraprendere un percorso di crescita, formazione e consapevolezza. La prima fase, quella di selezione delle mentor, si è chiusa con la creazione di una squadra di 250 donne che lavorano all'interno di importanti realtà professionali con ruoli di responsabilità e con una comprovata esperienza e che, a titolo gratuito, si presteranno al progetto. A ciascuna di loro saranno assegnate due giovani donne per iniziare il percorso di mentoring vero e proprio, con incontri di persona o a distanza. Sta per prendere il via il progetto di 'Alfabetizzazione digitale' con Fastweb. (segue) (Com)