Milano: pronto a partire il primo servizio che chiama e aiuta chi ha perso il lavoro (4)

- L'iniziativa, nata grazie alla collaborazione del Board per l'innovazione e la trasformazione digitale del Comune di Milano, prevede corsi di formazione gratuiti all'interno dei Centri di Formazione e dei Centri Socio Ricreativi, per aiutare gli utenti (che saranno individuati dall'Amministrazione) a cogliere le opportunità offerte dai servizi digitali. Saranno oltre 200 dipendenti di Fastweb, resisi disponibili a diventare, per alcuni giorni lavorativi, Divulgatori di Cultura Digitale, a offrire le proprie competenze per effettuare attività di formazione. Obiettivo principale favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutte e tutti e incentivare l'uso dei servizi online, semplificando così anche il rapporto tra cittadine e cittadini e Pubblica Amministrazione. (segue) (Com)