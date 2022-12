Milano: pronto a partire il primo servizio che chiama e aiuta chi ha perso il lavoro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri progetti partiranno nei prossimi mesi. Sono già otto le iniziative di formazione e orientamento (23 in tutto quelle presentate finora) valutate positivamente e autorizzate a ricevere il patrocinio del Comune di Milano e il logo del Patto per il Lavoro, perché coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione. Tra gli obiettivi strategici del Patto per il Lavoro, anche la promozione dell'economia carceraria e delle esperienze di impresa e lavoro in carcere, creando nuove opportunità di reinserimento per le persone detenute. A tal fine verrà riattivato nel 2023 l'acceleratore di imprese ristrette (già sperimentato dall'Amministrazione comunale tra il 2012 e il 2014), prevedendo nuovi scopi e modalità di funzionamento. Il Comune di Milano, inoltre, in qualità di 'azienda', ha avviato e rafforzerà la collaborazione con le università per l'attivazione di dottorati industriali, con l'intento di spronare le aziende private a realizzare stabilmente questo percorso. (Com)