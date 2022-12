Sport: Gualtieri, Skate park al Colle Oppio è risultato straordinario di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione di oggi dello Skate park al Colle Oppio, nel parco omonimo di fronte al Colosseo, "è un risultato spettacolare. Non so chi al mondo possa vantare un parco giochi come questo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell'inaugurazione dello Skate park e dell'illustrazione del progetto di riqualificazione del parco giochi di Colle Oppio a Roma. "Immediatamente ci siamo impegnati a fare uno Skate park - ha aggiunto -, ora vogliamo regalare alla città e agli appassionati un parco unico e bellissimo che dia l'idea di una città che costruisce spazi di sport e salute in una zona centrale ma a lungo degradata e che noi stiamo riqualificando. Soltanto Roma può offrire questa unità tra modernità e storia, un mix unico di esperienze. Roma ha una storia e monumenti che la rendono patrimonio dell'umanità ma è anche una città unita e solidale: e lo sport è un elemento di inclusione e un diritto. Quando tutte le istituzioni collaborano i risultati sono unici. E noi siamo favorevoli a questa collaborazione e ci fa piacere che tutti abbiano a cuore i risultati per la Capitale". (Rer)