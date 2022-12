Roma: si leva freno e camion finisce contro palazzina, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 9:35 la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato via Benvenuto Griziotti, 55, a Roma, la squadra Monte Mario, per la verifica di stabilità di una palazzina dopo che un mezzo pesante in sosta, sfrenandosi, ha impattato su una struttura abitativa. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte dei soccorritori affinché venisse rimosso il camion. Sul posto anche personale di Roma Capitale sul posto. (Rer)