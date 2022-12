Piemonte: Regione vara piano straordinario Pronto soccorso, task force su ricoveri, più posti letto e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte prova a rispondere a quella che definisce la "tempesta perfetta" rispetto all'attuale condizione dei Pronto soccorso regionali. E lo fa sia con azioni immediate che con progetti di medio e lungo termine. I primi provvedimenti prenderanno forma già a cavallo tra la fine di questo mese e gennaio 2023. La Regione ha intenzione di aumentare i posti letto sia nei reparti (10 per cento in area medica e 5 per cento in aera chirurgica), sia nelle Rsa e nelle strutture accreditate. Verranno inoltre create cabine di regia e task force per la gestione degli inserimenti e dimissioni dei ricoverati (queste ultime verranno centralizzate) e per monitorare l'organizzazione delle attività legate al pronto soccorso (ambulanze, pazienti in attesa, posti disponibili, degenza media, flusso dei ricoveri e ottimizzazione dei ricoveri per patologie). Infine, l'Azienda zero bandirà dei concorsi per potenziale il personale medico. (segue) (Rpi)