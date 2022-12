Piemonte: Regione vara piano straordinario Pronto soccorso, task force su ricoveri, più posti letto e medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra azione che vedrà la luce presto è la sperimentazione del monitoraggio a domicilio dei pazienti con sindrome influenzale a Torino Nord. L'obiettivo è quello di ridurre l'accesso improprio ai Pronto soccorso garantendo però allo stesso tempo una continuità di cura ai soggetti più fragili. Sul medio periodo invece, l'obiettivo è quello di monitorare in tempo reale tutti gli aspetti collegati alla gestione e ottimizzazione del flusso nel pronto soccorso del territorio. Un monitoraggio che sarà visibile anche dagli stessi cittadini tramite il sito di Azienda zero. Inoltre, la Regione punta a revisionare la delibera 1.600 del 2014 per aumentare i posti letto per i pazienti acuti. (segue) (Rpi)