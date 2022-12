Legge Bilancio: M5s, così la maggioranza ci porta in esercizio provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 24 ore dall’approdo in Aula della legge di Bilancio, la maggioranza e il governo sono nel caos più totale. Siamo praticamente fermi rispetto alle 6:20 di questa mattina: non c’è traccia degli emendamenti dei relatori né dei pareri o delle riformulazioni. A che gioco stiamo giocando? Di questo passo, l’esercizio provvisorio più che un rischio sembra una certezza, e non per colpa delle opposizioni: la maggioranza sta facendo tutto da sola. Il M5s non è disponibile a ulteriori rinvii: se la maggioranza e il governo non sono in grado di mandare in porto la legge di Bilancio se ne assumano la responsabilità davanti al Paese". Lo affermano in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera, Daniela Torto, e il vicepresidente della commissione Bilancio, Gianmauro Dell’Olio. (Com)