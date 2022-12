Sardegna: consegnate in Prefettura a Cagliari 7 onorificenze al merito della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegnate sette Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quei cittadini che si sono distinti per il loro impegno verso la Nazione nei loro campi di attività, nel disimpegno di pubbliche cariche e per lunghi e meritevoli servizi. La cerimonia si è svolta questa mattina, nella sede della Prefettura di Cagliari, alla presenza del Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Andreina Farris, in rappresentanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche. Il Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, dopo i saluti istituzionali rivolti ai presenti, nel congratularsi con gli insigniti per il riconoscimento speciale conferito dalla Presidenza della Repubblica, ha sottolineato che il conferimento delle benemerenze riconosce il servizio svolto dagli insigniti al servizio della Comunità e il loro attaccamento al Paese. L’attribuzione dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, infatti, avviene all’esito di una accurata e scrupolosa istruttoria, che ha fatto emergere l’opera meritoria straordinariamente svolta dai cittadini insigniti della distinzione onorifica. (segue) (Rsc)