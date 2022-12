Sardegna: consegnate in Prefettura a Cagliari 7 onorificenze al merito della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questa cerimonia che unisce le istituzioni riconosciamo il valore e il merito di coloro che hanno onorato la comunità per costruire una società migliore. La Repubblica premia testimonianze di vita e di lavoro - ha affermato l’Assessore degli Affari Generali, Andreina Farris - Queste onorificenze, infatti, testimoniano l’impegno degli insigniti al servizio della Nazione. Un impegno da cui trarre esempio e ispirazione, specialmente in un momento come quello attuale. Viviamo ancora un tempo difficile prima la pandemia e poi un conflitto armato alle porte dell’Europa. Difficoltà che dobbiamo affrontare con tutte le nostre forze, la nostra buona volontà e il massimo impegno per individuare quei percorsi che ci possono portare alla ripresa sociale ed economica del territorio”. Le benemerenze conferite, oggi, sono quelle di Grande Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse a sette cittadini: due donne e 5 uomini. L’Onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stata conferita all’Avvocato Distrettuale dello Stato a riposo, Anna Maria Bonomo. Sono stati, invece, insigniti dell’ Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Funzionario del TAR Sardegna, Franco Gavino Cossu, l’Insegnante a riposo, Rosanna Mameli, il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Francesco Moica, il Primo Dirigente della Polizia di Stato a riposo, Vittorugo Caggiano, il Direttore dell’Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu, Enrico Mauro Zucca e il Luogotenente della Guardia di Finanza, Benedetto Mercadante. (Rsc)