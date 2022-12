Energia: Polonia, il presidente ha firmato il congelamento dei prezzi del gas nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha firmato il congelamento dei prezzi del gas nel 2023 al livello di quest’anno. Lo ha reso noto il portale di informazione “Business Insider”. I fornitori non saranno in grado di vendere gas a un prezzo superiore a 200,17 zloty per megawattora (circa 43 euro). La misura coinvolge clienti individuali e clienti considerati sensibili, quali scuole, ospedali, chiese e asili nido. (Vap)